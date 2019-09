'B12 vitamini eksikliği et yemeyenlerde daha sık görülür'

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Keskin B12 vitamin eksikliği belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. B12 vitamini eksikliğinin hafıza sorunları, unutkanlık, halsizlik, yorgunluk yapan çok önemli bir vitamin eksikliği olduğunu belirten Dr. Keskin, et yemeyen kişilerde sıklıkla görüldüğünü belirtti. Ayrıca Dr. Keskin, B12 vitamini eksikliğinin bazen mide hastalığı olanlarda da görüldüğünü aktarırken, halsizlik ve yorgunluk varsa mutlaka kanda B12 vitamini düzeyi ölçtürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Et yemeyenlerde daha sık görülür"

B12 vitamini hayvansal besinlerde yani kırmızı et, tavuk, hindi eti ve balıkta ve çok az oranda sütte ve yoğurtta bulunduğunu bilgisini veren Dr. Fatih Keskin, "Bitki ve mayada bulunmaz. Bir bardak pastörize sütte 0.9 mikrogram B12 vitamini vardır. B12 vitamin eksikliği pernisiyöz anemi denen kansızlık durumunda görülür. Pernisiyöz anemi B12 vitaminin bağırsaklardan emiliminin bozulması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık 60 yaş üzerindeki kişilerde yüzde 2 oranında görülür ve tedavisi için B12 vitamini enjeksiyonu yapılır. B12 eksikliği genellikle et yemeyenlerde (vejetaryenlerde) mide ve bağırsak hastalığı olanlarda görülür. Bunun nedeni de B12 vitamininin çoğunlukla hayvansal besinlerde bulunmasıdır. Midelerinde atrofik gastrit hastalığı olanlarda veya midesi ameliyatla alınanlarda özellikle B12 vitamin eksikliği sık görülür. Midesinde helikobakterpilori bakterisi olanlarda B12 vitamini eksikliğinin sık görüldüğü bilinmektedir. Bazen nadiren kalıtımsal olarak da B12 vitamini yetmezliği görülebilir. Yaşlılık ise önemli bir B12 vitamin yetmezlik nedenidir. Yaşlılarda B12 vitamini yetmezliği sık görülür'' dedi.

B12 vitamin eksikliği olan kişilerin sadece yüzde 29'unda kansızlık oluştuğunu aktaran Dr. Keskin, "Yorgunluk, halsizlik, bulantı, kabızlık, gaz, iştah kaybı, kilo kaybı, kansızlık, yürümede zorluk ve denge bozukluğu, unutkanlık, bunama, dilde ağrı, bacaklarda his kaybı ve uyuşma, kulakta çınlama en önemli belirtileridir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa B12 vitamin eksikliğiniz olabilir. Bu durumda bir dahiliye uzmanına müracaat etmeniz gerekir. B12 vitamininin emilmesini engelleyen ve azlığına neden olan hastalıklar vardır. Bunlar; midede atrofi, asit olmaması, midede helikobakterpilori bakteri varlığı, antibiyotik sonrası bağırsakta aşırı bakteri çoğalması, uzun süre şeker hastalığı ilacı olan metformin kullanmak, antiasit, H2 reseptör antagonist ve proton pompa inhibitörü denen mide ilaçları kullanmak, mide ameliyatı geçirenler, pankreas bezinin iyi çalışmaması, sjögren sendromu ve AIDS hastalığı veya HIV pozitif kişiler" şeklinde konuştu.