İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba Bush için devlet töreni düzenlenecek

Baba Bush için devlet töreni düzenlenecek
Baba Bush için devlet töreni düzenlenecek

Hayatını kaybeden ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush için Washington’da devlet töreni düzenlenecek.

Önceki gün hayatını kaybeden ABD'nin 41. Başkanı George Herbert Walker Bush için başkent Washington'da devlet töreni düzenlenecek. 94 yaşında hayatını kaybeden Bush'un naaşı, Teksas eyaletinin Houston kentindeki evinden alınarak ABD başkanlarını taşıyan Air Force One uçağı ile Başkent Washington'a getirilecek. Air Force One uçağına Washington'a gelişinde ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da eşlik edecek. Bush'un naaşı bugün saat 17.00'de Capitol binasına getirilerek katafalka konulacak.

TRUMP DA KATILIYOR 

ABD'nin 41. Başkanı olarak 1989-1993 yılları arasında görev yapan George H. W. Bush, 5 Aralık Çarşamba günü Washington'da Capitol binasında düzenlenecek cenaze töreninin ardından Teksas eyaletinde başkanlık kütüphanesinde toprağa verilecek. Washington'daki törenlerde George H. W. Bush'un naaşı, ABD Silahlı Kuvvetlerinin değişik birimlerinden oluşan askerler tarafından korunacak. 

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın eşi ile birlikte Bush için Washington'da düzenlenecek devlet törenine katılacağını duyurdu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.