Baba Bush için devlet töreni düzenlenecek

Önceki gün hayatını kaybeden ABD'nin 41. Başkanı George Herbert Walker Bush için başkent Washington'da devlet töreni düzenlenecek. 94 yaşında hayatını kaybeden Bush'un naaşı, Teksas eyaletinin Houston kentindeki evinden alınarak ABD başkanlarını taşıyan Air Force One uçağı ile Başkent Washington'a getirilecek. Air Force One uçağına Washington'a gelişinde ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da eşlik edecek. Bush'un naaşı bugün saat 17.00'de Capitol binasına getirilerek katafalka konulacak.

TRUMP DA KATILIYOR

ABD'nin 41. Başkanı olarak 1989-1993 yılları arasında görev yapan George H. W. Bush, 5 Aralık Çarşamba günü Washington'da Capitol binasında düzenlenecek cenaze töreninin ardından Teksas eyaletinde başkanlık kütüphanesinde toprağa verilecek. Washington'daki törenlerde George H. W. Bush'un naaşı, ABD Silahlı Kuvvetlerinin değişik birimlerinden oluşan askerler tarafından korunacak.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın eşi ile birlikte Bush için Washington'da düzenlenecek devlet törenine katılacağını duyurdu.