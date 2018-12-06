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Baba Bush'ın naaşı Teksas'ta

Baba Bush'ın naaşı Teksas'ta
Baba Bush'ın naaşı Teksas'ta

ABD’nin 41’inci Başkanı George H.W. Bush’un naaşı toprağa verilmek üzere Teksas eyaletindeki Houston kentine getirildi.

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41'inci Başkanı George H.W. Bush'un naaşı toprağa verilmek üzere Teksas eyaletindeki Houston kentine getirildi. Bush için kentteki St. Martin's Episcopal Kilisesi'nde bir cenaze töreni daha düzenlendi. Tören'de Buhs'un ailesinden ve siyaset dünyasından pek çok isim yer aldı. 

ABD'nin 41'inci Başkanı, Texas A&M Üniversitesi'nin kampüsündeki George H.W. Bush Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nin bahçesine gömülecek. 

George H.W Bush, 1989-1993 yılları arasında başkanlık yaptı. George H.W. Bush'un sonrası Bill Clinton başkan olmuştu. 20 Ocak 2001'de ise bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ise ABD'nin 43. başkanı olarak seçilmişti.  

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