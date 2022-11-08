Baba ile oğlunu kaza ayırdı !

Kaza, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Kurtköy Fatih Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Şahin (44) idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hakan Şahin ve oğlu R.M.Ş. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı baba ve oğlu daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı baba burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Ersoy



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