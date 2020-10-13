Baba ile oğlunu kaza ayırdı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal kara yolu üniversite kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Dursun Örnek (25) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı Renault marka otomobil Bedrettin G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Ahmet Örnek (64) hurdaya dönen araçta sıkıştı. Traktör sürücüsün hafif yaralı olarak atlattığı kazada olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralı baba ile oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaptığı ilk incelemede aracın lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıktığını tespit etti.

Nurhan İçmez