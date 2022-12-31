Baba kız üniversiteyi aynı sınıfta birlikte okuyor

Konya'da yaşayan baba Oktay Keklik (46) ile kızı Begüm Şevki Keklik (19) bu yıl birlikte üniversite sınavına girdi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nü kazanan baba ve kız kayıtlarını yaptırdı. 1. sınıf ikinci öğretim öğrencisi olan Oktay Keklik ile kızı Begüm Keklik birlikte akşamları derse giriyor, sınavlara birlikte hazırlanıp ders çalışıyor. Final dönemleri geldiği için de uyuyana kadar ders çalışıp birbirlerine yardımcı oluyorlar.

“Biraz da kendimi denemek için sınava girdim”

Baba Oktay Keklik üniversiteye başlama gibi bir planının olmadığını, kızının üniversite parasını yatıracağı sırada birden karar verdiğini belirtti. Oktay Keklik, “Çocuklarım YKS'ye katılacağı için onların kayıt parasını yatırırken birden bir karar verdim ben de sınava gireyim diye fakat işte kısa sürede karar verdiğim için çalışma fırsatım olmadı. Çocukların AYT, TYT kitapçıklarına bir göz gezdirdim ama genelde sözel düşündüğüm için sayısalı hiç düşünmedim. Sözelden de baktım bu kadar kısa sürede ben neyi öğreneceğim dedim. Biraz da kendimi denemek için sınava girdim diyebilirim açıkçası. Lise yıllarından kalan bilgi birikimimle o şeklide sınava girdim. Açıkçası YKS'ye hazırlanmadım diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Final dönemine hazırlık yapıyoruz”

Derslere birlikte çalıştıklarını, akşamları geceye kadar ders çalıştıklarını belirten baba Oktay Keklik, “Derslere beraber çalışıyoruz tabii. Ben işimden dolayı derslere pek fazla katılamadığım için kızımın aldığı notlarla akşam yemekten sonra geceye kadar beraber bayağı ders çalışıyoruz. Final dönemine hazırlık yapıyoruz. Birbirimize yorum katıyoruz. Mesela şu söyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur diye. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarım bana destek verdiler”

Baba Oktay Keklik, kızıyla aynı bölümde okumanın çok değişik bir duygu olduğu söyleyerek, “Yıllar önce söyleseler çocuklarınız büyüyecek üniversiteyi kazanacak, üniversiteyi kazandığı zaman birlikte okuyacaksınız deselerdi inanmazdım. Çünkü o yıllarda, hatta yakın yıllarda üniversiteye gidip okuyacağımı aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Çocuklarım bana destek verdiler, baba sen başarırsın, yaparsın sen bilgi birikiminle iyi puan da elde edersin dediler. Biraz da onunla girdim ama netice de buradayız. Bu bölüme isteyerek geldim. Grafik tasarıma hangi bölüm uyar diye düşündüm, reklamcılık bölümü geldi aklıma. Radyo televizyonculuk da vardı ama bana reklamcılığın daha çok şey katacağını düşündüm” şeklinde konuştu.

“Babamla birlikte okumak çok gurur verici bir duygu”

Begüm Keklik de babasının üniversite okumasını her zaman istediklerini söyleyerek, “Normalde ablam üniversite sınavına gireceği zaman demiştik, baba hadi sen de katıl, yaparsın, başarırsın, neden okumuyorsun diye söylemiştik. Benimle birlikte girmek nasip oldu. Kazandığı için gurur duyuyorum babamla. Gerçekten güzel bir duygu. Muhteşem bir duygu. Aldığım notları beraber istişare ediyoruz. Babamın da dediği gibi bu böyle nasıl yaparız diye konuşuyoruz. İstişare ediyoruz. Babamla birlikte çalışmak güzel oluyor. Babamla birlikte okumak çok gurur verici bir duygu, herkesin tadamayacağı bir duygu diyebilirim. Ben gurur duyuyorum babamla. Çabasını gösterdi bize o yüzden çok gururluyum” dedi.

Arda Akın Akkoca



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