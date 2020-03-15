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Baba korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan 5 yaşındaki kızını kaçırmaya çalıştı

Baba korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan 5 yaşındaki kızını kaçırmaya çalıştı
Baba korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan 5 yaşındaki kızını kaçırmaya çalıştı

Almanya’dan 12 gün önce Düzce’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızı koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, küçük kız babası tarafından kaçırılmak istendi. Baba ve kızı fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Baba korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan 5 yaşındaki kızını kaçırmaya çalıştı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen Şirin Filiz (5), dün gece ateş ve boğaz ağrısı yaşamaya başladı. Küçük kızı baba Ünal Filiz ilk olarak Gölyaka Entegre Hastanesi Acil Servisine götürdü. Şirin, buradan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan muayenesinde küçük kızın korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınmasına ve ileri tetkiklerinin yapılarak gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Kararı duyan baba Ünal Filiz, kızını alarak kaçmaya başladı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının haber vermesi üzerine baba ve küçük kızı Yığılca Sapağı mevkiinde polis tarafından yakalandı. Küçük kız Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alınırken, baba ise polis ekiplerince Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.

Küçük kızdan alınan numunelerin inceleneceği ve 1 hafta boyunca Atatürk Devlet Hastanesinde gözetim atlında tutulacağı öğrenildi.

Ali Yıldız - Selçuk Akyol

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