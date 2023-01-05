Baba-oğlu kurtarma çalışmalarında beşinci saat geride kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında bulunan 50 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, kuyuya girerek çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine kuyuda mahsur kalan baba ve oğlunu kurtarmak için bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 saattir devam eden kurtarma çalışmasında iş makinaları tarafından kuyuya paralel 15 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Öte yandan kuyuya sürekli olarak hortumlarla oksijen veriliyor. Baba Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun kuyunun kenarındaki bisikleti görüldü. Anne Yağmur Demir'de kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ediyor. Yaşanan olayla ilgili olarak Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Behzat Akcan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.