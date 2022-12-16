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Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında

Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında
Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Eve alkollü şekilde gittiği iddia edilen 34 yaşındaki Kerim Türk ile babası arasında arbede yaşandı. Bu esnada aldığı bıçak darbesi neticesinde yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı.

Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında - Tıkla İzle

Olay, Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti. Kerim Türk ve babası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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