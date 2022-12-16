Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında

Olay, Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti. Kerim Türk ve babası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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