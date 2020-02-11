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Baba olmayı beklerken cinayete kurban gitti

Baba olmayı beklerken cinayete kurban gitti
Baba olmayı beklerken cinayete kurban gitti

İzmir’in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalışan Kemal Torun (39), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Sokak ortasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Torun, tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçak darbesi aldı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalede Torun'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

Eşi hamile olan Torun'un 2 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Torun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırganın yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy
 

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