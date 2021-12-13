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Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek ilk kez görüntülendi

Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek ilk kez görüntülendi
Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek ilk kez görüntülendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte babası tarafından öldüresiye dövüldükten sonra yoğun bakımda tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde iyileşerek taburcu olan 2 aylık Cihan bebek ve annesini ziyaret etti. Yaşanan olaylar sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Cihan bebek ise ziyaret sırasında ilk kez görüntülendi.

Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek ilk kez görüntülendi - Foto Galeri
Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek ilk kez görüntülendi - Tıkla İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövüldükten sonra kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde bir hafta tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen 2 aylık Cihan bebek ve annesini ziyaret etti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar sonrası Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Cihan bebek ise ziyaret sırasında ilk kez görüntülendi.

Şahin'in ziyareti sırasında Cihan bebek şaşkınlıkla etrafını izledi

Ziyaret sırasında, Cihan bebek ve annesinin son durumu hakkında bilgi alan Fatma Şahin, Cihan bebek ile de yakından ilgilendi. Vahim olay sonrası yoğun bakımda iyileşerek taburcu edilen Cihan bebek ise şaşkınlıkla etrafını izledi.

"Cihan bebek gayet iyi ve sağlık durumda"

Ziyaret sırasında Cihan bebeğin durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve sağlığının çok iyi olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ben öncelikle Sağlık Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Cihan bebeğimiz çok iyi çok sağlıklı. Aynı şekilde annesi de çok iyi ve sağlıklı. Aileye destek olmak için bütün ekiple birlikte her türlü çalışmayı yaptık. Ailenin bizden bir takım talepleri var. Mekansal talepler var. Bizim yapmamız gereken şeyler var. Bu konuda aileyi dinledik ve gereğini yapacağız inşallah. Kendilerini yakın zamanda yeni bir eve geçireceğiz. Orada onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Sonrasını da birebir bütün takipleri yapılacak. Zaten bu süreçte bakanlıklarımız da her türlü desteği verdi, valimiz de her türlü desteği verdi. Bundan sonrası bizim görevimiz. Artık gereken neyse biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

Said Vakkas Yağcı
 

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