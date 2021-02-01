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Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi

Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi
Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi.

Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenledi.

Suriye'den gelen istihbari bilgiler doğrultusunda Abdullah M.S.(56) ile oğulları Khaled M.S.(25), Zakarya M.S.(31) ve Mohammad M.S. (25) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan baba ve 3 oğlu Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Khaled M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, baba Abdullah M.S. ile Zakarya M.S. ile Mohammad M.S. ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay
 

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