Baba ve çocuğu uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak düştü. Çatı o esnada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Çatının bir hafta önce yapıldığı öğrenilirken, apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmakta saniyelerle kurtuldu.

Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun saniyelerle kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor.

Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, “Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı” derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah'tan insan yok. Baya bir araç var pert olan" ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba o anları anlattı

Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan baba yaşadığı onları anlattı. Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba Burak Aşçı, “Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil” dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Burak Aşçı çocuğuyla çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba Burak Aşçı yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

“Verilmiş sadakamız varmış”

Çocuğuyla saniyeler içinde kurtulan Burak Aşçı, “Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. yukarı doğru baktım. Gökyüzünde bir çatı kıpırdadı. İlk başka bir çatıya düştü sonra aşağıya doğru düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil. Mahalledeki komşulara haber verdik araçları çeksinler diye" dedi.

Tunacan Atalay-Emrah Kuş

