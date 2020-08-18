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Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik

Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik

Ordu’nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmaktan son anda kurtarılan baba ile oğlunun durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Ayhan Avşar (48) ve oğlu Muhammet Furkan Avşar (19) bugün sabah saatlerinde Kavaklar Plajı'nda denize girdi. Akıntıya kapılan baba ile oğlu gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri olay yerine geldi. Baba baygın halde denizden çıkarılıp 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra denizden çıkarılan oğlu ise öldü sanılırken kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde tekrar hayata döndürüldü.
Baba ile oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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