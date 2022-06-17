Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu

Turgutlu ilçesinde Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; Acıbadem Yolu Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen T.A. (19) yönetimindeki 35 EU 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Atilla Ç. (36) yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulan sürücü ve oğlu Talha Ç. (8), devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarken, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve oğlunu, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlker Uyar

