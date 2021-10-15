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Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü kişiden de acı haber geldi

Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü kişiden de acı haber geldi
Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü kişiden de acı haber geldi

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada araçta sürücü ve 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki gençte yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü kişiden de acı haber geldi - Tıkla İzle

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaattin Taş (42), idaresindeki 20 AB 064 Mercedes marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Taş'ın hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimliği sonradan belirlenen 18 yaşındaki Ömer Akkun'dan da acı haber geldi. Hastaneye doktorların tüm müdahalesine rağmen Akkun'un da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemelerde yaklaşık 23 metrelik fren izi tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Fadıl Pişkin
 

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