Baba yadigarı Anadol marka otomobili satışa çıkardı

Klasik otomobil tutkunu olan ve kendisinin de araba sürmeyi öğrendiği, babasının 1974 model “Anadol” marka arabasını restore ettiren Tatlıbel, galerisinde aracı sergiliyor.

67 bin 500 kilometre olan tamamına yakını orijinal parçalar ile değişen “Anadol” marka arabasını satmayı düşünen Tatlıbel, arabanın fiyatını ise 250 bin lira olarak belirledi.

Aracında kesinlikle çürük olmadığını belirten Tatlıbel, “1974 model, tamamı ile orijinal bir araç. Kesinlikle çürümesi olmaz, bakalitten yapılmıştır. Çok meraklıyım ben bu araca. Babadan kalma bir araç. Bu arabanın bizdeki hikayesi, ‘Ben çocuktum, babam bunu almıştı. Ve sürekli bizi bu araç ile gezdirirdi.' Babam rahmetli oldu. Bu araç klasik bir araç. Teşhir ürünü olarak galerimizde bulunduruyoruz. Piyasa fiyatı da 250 bin TL. Babam rahmetli olduktan sonra aracı A'den Z'ye aslına uygun restore ettirdik. Çok güzel bir araç. Hiçbir sıkıntısı yok. İsteyen istediği şekilde benzinini koyup Türkiye'yi gezebilir. Aracımız 67 bin 550 kilometrede. Temiz bir araç. Babam rahmetli bunu aldığında sıfır gibiydi. Hala da sıfır gibi. Gözü gibi bakardı. Biz de araba sürmesini bu araçta öğrendik” dedi.



Mustafa Kılınç

