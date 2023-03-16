Baba yadigarı mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

Zamana yenik düşen mesleklerden olan kalaycılık, teknolojinin gelişmesiyle son demlerini yaşıyor. Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki kalay ustası Yılmaz Erişen, babasından öğrendiği mesleğini 47 yıldır özveriyle devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğin son temsilcilerinden birisi olan Erişen, sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak güne başlıyor. Müşterilerinin getirdiği bakır kaplarla özenle ilgilenen Erişen'in kalayladığı malzemeler, müşterilerinden de takdir topluyor.

Mesleğe 12 yaşında başladı

Çocuk yaşlarındayken, babasının yanında mesleğe adım attığını söyleyen Erişen, “Ben bu işe ilkokul 3. sınıfa giderken başladım, aşağı yukarı 47 sene oldu. Baba mesleğim, okulda dersimizi bitirip buraya çalışmaya geliyordum. Çalışmaya gelmeyince kızarlardı, ‘dükkanda iş var siz burada oturuyorsunuz' derlerdi” şeklinde konuştu.

“Bu mesleği öldürmek istemiyoruz”

Elinden geldiğince mesleğini yaşatmaya çalışacaklarını söyleyen Erişen, “Sürdürebileceğimiz kadar sürdüreceğiz. Elimiz ayağımız tutana kadar devam edeceğiz. Yapamayacak gibi olursak biz de bırakırız. Çünkü kolay değil 47 senedir yapıyoruz bu mesleği. İş olduğu sürece yapmaya çalışacağız. 70 senelik dükkan burası, bu mesleği öldürmek istemiyoruz” dedi.

Abdullah Bozkurt

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