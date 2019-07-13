Baba yüreği, kimseye ‘canım yanıyor' diyemedi

Kaza öğlen saatlerinde Germencik Turanlar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turanlar'dan İzmir yoluna dönmekte olan 09 SC 308 plakalı kamyon ile Aydın istikametinden Turanlar Mahallesi'ne dönmek isteyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E. ile motsiklette yolcu olarak bulunan Y.E. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yararlıları Aydın'a taşıdı.

Yaralılardan Y.E. yakınlarının kazayı duyup üzülmemesi için ilk müdahalesi yapıldığı ambulansta telefona sarılıp yakınlarına iyi olduklarını söylemeye çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Kılınç