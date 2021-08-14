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Babaçay köyünde büyük yıkım: Çoğu yok oldu

Babaçay köyünde büyük yıkım: Çoğu yok oldu
Babaçay köyünde büyük yıkım: Çoğu yok oldu

Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Babaçay köyünde onlarca ev harabeye döndü. Çok sayıda binanın da hasar gördüğü köy havadan görüntülendi.

Babaçay köyünde büyük yıkım: Çoğu yok oldu - Tıkla İzle

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin bilançosu her geçen gün daha da netleşiyor. Özellikle Babaçay köyünde yıkılan onlarca evden dolayı vatandaşlar derin üzüntü yaşarken selde hayatını kaybeden vatandaşlar için de gözyaşı dökülüyor.

Yağışın ilk günlerinde bütün yolları kapalı olan Babaçay köyü, yoğun çalışma sonrası bugün tekrardan karayolu ulaşımına açıldı. Farklı kurumlardan birçok ekibin gün boyu yoğun çalışmasıyla köyde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bazı vatandaşlar evlerle birlikte çocukluk, gençlik anılarının gittiği söyledi.

Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka
 

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