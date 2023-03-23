Babadan kalan 50 yıllık dükkânın enkazında tırnaklarıyla hatıralarını arıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın can kaybının yaşandığı büyük depremlerde ailelerini kaybeden depremzedeler, geriye onlardan kalan hatıralarını yaşatmak için enkaz altında bir parça da olsa eşyalarını kurtarmak istiyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde babadan kalma 50 yıllık cam ve çerçeve dükkânını işleten Sıtkı Camcı, iki büyük depremin ardından 3 katlı dükkânı ağır hasar aldı. Büyük depremlerin ardından 21 Şubat'ta merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde depremle ağır hasarlı olan 3 katlı dükkânı tamamen çöktü. Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak çalışan 35 yaşındaki Camcı, günümüze kadar mesleğini devam ettirdi. Yıkılan dükkânının enkazından babadan kalma ve işe yarayacak eşyaları arayan Sıtkı Camcı, elleriyle molozların arasından kurtarmak için mücadele veriyor. 40 gündür kendi imkânlarıyla malzemelerini enkaz altından birer birer çıkaran Camcı, bir nebzede olsa kurtardıkları eşyalar için mutlu oluyor.

Babadan kalan ve depremde yerle bir olan 3 katlı dükkânın enkazında eşyalarını kurtarmaya çalışan Sıtkı Camcı, “Burası 3 katlı bir dükkândı, 6 Şubat'taki depremlerde tam olarak yıkılmamıştı en son 6.4'lük depremin ardından yerle bir oldu. Biz de kurtarabildiğimiz eşyaları kurtarıyoruz. En alt kat tamamen camdı zaten orada hiçbir şey kalmamıştır” dedi.

Kazım Ulusoy

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