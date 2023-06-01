Babadan kalan sanatı yaptığı eserler ve eşyalarla yaşatıyor

Kastamonu'da yaşayan, 31 yaşındaki Kutluhan Küllüoğlu, hayatını kaybeden hat ve ebru ustası babasının mesleğini yaşatmak için iş yerinin başına geçti. Baba mirası dükkanına sahip çıkan Küllüoğlu, babasının 40 yıldır sürdürdüğü ebru ve hat sanatını yaşatmaya çalışıyor. 2 senedir Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'ndaki dükkanda hat ve ebru sanatından eserler yaparak geçimini sağlayan Küllüoğlu, aynı zamanda deriye şekil verilerek cüzdan, çanta, kartlıklar yapıyor.

“Babamın vefatından sonra ben de bu dükkanın kapanmasına razı olmadım”

Babasının dükkanının kapanmasını istemediği için işi devraldığını belirten Küllüoğlu, “Rahmetli babam 40 yıllık ebru sanatçısıydı. Bu dükkan da ona ait, yaklaşık 20 yıldır burada eserlerini sergiliyordu. Babamın vefatından sonra ben de bu dükkanın kapanmasına razı olmadım. Yaklaşık 2 yıldır yoğun olarak ebru sanatıyla uğraşıyorum. İlk ebru kursumu rahmetli babamdan 2010 yılında aldım. Son 2 yıldır da yoğun bir şekilde ebru sanatıyla uğraşıyorum. Kendimi geliştirmek için özel hocalarda da eğitimler aldım. Bu dükkanda da hem kağıt hem de deri üzerine ebru çalışmaları yaparak sanatımı ilerletmeye çalışıyorum. Burada deri üzerine ebru, çanta, cüzdan, kartlık gibi ürünler yapıyorum. Ürünlerim ve desenlerim tamamen kendime ait. İlgi yavaş yavaş oluşmaya başladı, çünkü her bir desen kişinin kendine özel desen oluyor” dedi.

Bedirhan Göksu

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