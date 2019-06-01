Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2019 ayın kaçında? |Babalar Günü hangi gün kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı bolca araştırılmaya başlandı. Bizi karşılıksız sevgiyle büyüten babalarımız için güzel bir gün geçirmek ve sürpriz yapmak isteyen çocuklar Babalar günü heyecanını yaşamaya başladı. Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağını merak eden çocuklar heyecanla Babalar Günü hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih....

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

2019 Babalar Günü tarihi belli oldu. Babalar Günü birçok ülkede Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl, 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.