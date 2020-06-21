Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi

Şehit yakınları, Babalar Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete geldi. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, şehit yakınları şehitlerin kabri başında dua etti. Her Babalar Günü'nde olduğu gibi bu günde şehitleri ziyarete gelen yakınları, kabirlerini temizledi. Şehit ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü olması dolayısıyla şehitliğe gelerek dualar okudu.

“16 senedir buradayız”

Şehit Jandarma Komando Er Sinan Tunç'un babası Muzaffer Tunç, “Onlar bize gelemediği için biz onların ayağına geliyoruz. Vatan sağ olsun. Onurluyuz, gururluyuz ama bir o kadar duyguluyuz. Evlat bir taneydi. ‘Vatan sağ olsun' diyoruz. 16 sene oldu. Başka yok. Ben onu ziyarete geliyorum. 20 yaşındaydı. Mardin Nusaybin'de şehit oldu. Yeni Foça'da jandarma komandoydu. Tim olarak Mardin Nusaybin'e gittiler. Şehit düştüler. Operasyona giderken uzaktan kumandayla aracı havaya uçurdular. 16 senedir buradayız. Çok buruk geçiyor. Evlat bizim. Vatan bizim. Bayrak bizim. Vatansız kalsak daha mı iyi? Değil. 2 kız bir oğlum vardı. Erkek olarak başka yok” dedi.

“Keşke baba olsaydı”

Şehit Piyade Er Sedat Karaçor annesi Zeliha Karaçor ise, “Bugün Babalar Günü. Maalesef. En önemli bir gün. Yavrumuz yanımızda yok. En zor günümüzde yavrumuz yanımızda yok. Zor gündeyiz. Allah herkese sabır versin. Burası lafın bittiği yer. Yavrun yanında olsun istersin ama maalesef yok. Torunum amcasının yanına geldi. Amca, baba olmamıştı. O çiçek açılmadı. Hainler onu söndürdüler. Keşke baba olsaydı. Babalığı tadabilseydi. Hainler onu söndürdüler. Baba olmasına bırakmadılar. Muradı içinde kaldı” diye konuştu.

Amcasının Babalar Günü'nü kutlamak için kabri başına gelen Bengi Su Karaçor, “Amcam ölünce tüm bağımızı kaybettik. Ona sevgimiz hala devam ediyor. O benim kalbimde yaşıyor” dedi.

“Çok zor bir duygu”

Babalar Günü'nde oğlu Yiğit Ahmet Çevik ile beraber Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden Hakan Çevik, “Yakınım yoktu. Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret etmek için oğlumla beraber gelmek istedik. Çok zor bir duygu. Yeni nesillerin de görmesini istiyoruz. Duamızı edip döneceğiz” dedi.

Caner Sönmez - İrem Demir