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Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Trabzon’un Of ilçesinde dün cinnet geçiren babaları tarafından silahla vurularak öldürülen 3 kız kardeş bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Trabzon'daki feci olayda yeni gelişme! - Foto Galeri

İlçenin Uluağaç mahallesinde dün babaları tarafından silahla kafalarından vurularak öldürülen 3 kız kardeş Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş (5) için bugün ilçenin Taşhanpazarı mahallesinde ikindi namazı sonrasında bir cadde üzerinde tabutları masalar üzerine konularak cenaze namazları kılındı.

Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Hayrettin Çiçek, dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası mahalledeki aile kabristanlığına defnedilen Yaren'in bir süre önce hafız olduğu, kız kardeşi Hiranur'un hafızlığı yarıladığı, küçük kardeşleri Elif'in ise Kuran-ı Kerim okumaya yeni başladığı öğrenildi.

Kenan Akyüz
 

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