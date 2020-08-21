İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babalarını ziyaret giden çocuklar ölümden döndüler

Babalarını ziyaret giden çocuklar ölümden döndüler
Babalarını ziyaret giden çocuklar ölümden döndüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babalarını ziyarete giden iki kardeş 5 metre yükseklikten düştü. Kardeşlerden biri ağır yaralanırken, diğerinin durumu ise iyi. Baba gözyaşlarına hakim olmadı.

Olay Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Bir mobilya firmasında çalışan babalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Mümin ve 4 yaşındaki Muaz A, iş yerinin 1. katından düştü. Çığlık sesini duyan firma çalışanları yardıma koştu. O sırada çalışan baba Muhammed A, düşen çocuklarını görünce şok oldu. Gözyaşlarına boğulan babayı arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 7 yaşındaki Mümin A'nın sağlık durumunun kritik olduğu, diğer çocuğun ise hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.