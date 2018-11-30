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Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı

Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı
Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı

Osmaniye’de babaları tarafından yaramazlık yaptıkları iddiasıyla evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen çite ellerinden bağlanan 3 ve 5 yaşındaki çocukları polis kurtardı.

Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde vatandaşlar, biri kız iki çocuğun demir çitlere ellerinden bağlı olduğunu görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları bildirilen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 

Çocuklarını çite bağlayan baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

İbrahim İmat
 

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