Babalarının çite bağladığı 2 çocuğu polis kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde vatandaşlar, biri kız iki çocuğun demir çitlere ellerinden bağlı olduğunu görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları bildirilen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Çocuklarını çite bağlayan baba Mahmut E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbrahim İmat

