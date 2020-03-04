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Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı
Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Uşak'ta para istediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile borç para istediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Katil zanlısı baba polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mine Tatay
 

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