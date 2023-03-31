Babası Karabağ gazisi olan Cafer'den depremzedelere destek

Galatasaray, depremzedeler yararına geçtiğimiz günlerde Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve müsabaka 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu mücadeleyi Cafer Caferzade de stattan takip etti. Harçlıklarını biriktirerek aldığı biletle babası Karabağ gazisi komutanı olan Rasim Caferzade ve kardeşiyle maçı izleyen Cafer, karşılaşmadan önce yardım toplama çalışmalarına da destek verdi. Cafer Caferzade, depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine gönderilen malzemelerin paketleme ve taşıma aşamalarında da görev almıştı.

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