Babası Türk, annesi Japon olan minik Hayato moda çekimlerinin aranan yüzü oldu

Japonya'da 2020 yılında Türk bir baba ve Japon bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hayato Ersoy, küçük yaşına rağmen reklam ve moda çekimlerinin aranan yüzü oldu.

İlk profesyonel deneyimini 6 aylıkken edinen Hayato, Tokyo'daki çocuk mankenlik ajansları sayesinde mankenlikte hızla deneyim kazandı. Dünyaca ünlü Japon hazır giyim devi Uniqlo'nun yanı sıra, Aboo, Beams ve Elmisa gibi moda markalarının mankenliğini yapan Hayato, "Akachan to Mama ve "Happy-Note for Maternity" dergilerinin de reklam yüzü oldu.

"Biz de beklemiyorduk"

Oğlunun model olarak bu kadar ilgi görmesine şaşırdığını belirten anne Haruka Ersoy, Japonya'da doğan melez çocukların genelde sevimli olarak görüldüğünü ancak Hayato'nun gördüğü ilgi karşısında şaşırdıklarını ifade etti. "Hayato doğunca çevremizin tavsiyesi ile mankenlik ajanslarına kaydolduk. Bu denli ilgi beklemiyorduk" şeklinde konuştu.

En çok gözleri beğeni topluyor

Japonların Hayato'nun gözlerinin çok büyük olduğunu düşündüğünü kaydeden anne Ersoy, "Çocuk modellik taleplerini genelde buna bağlıyorum" dedi.

Markaların sosyal medya hesapları üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu kaydeden Ersoy, Covid-19 nedeniyle birçok teklifi geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. "Çekim taleplerinin yoğunlaştığı dönemde Covid-19 salgını tehlikeli boyuta ulaştı" diyen Ersoy, "Covid-19 bulaşır diye birçok ajans ve markanın talebini geri çevirmek zorunda kaldık. Ancak salgın gidişatının düzelmesinin ardından talepleri yeniden değerlendirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Japonya'daki birçok ünlü ismin melez olduğunu söyleyen Ersoy, buna rağmen böyle bir hedeflerinin olmadığını belirtti. Ersoy, "Umarız ilerde mutlu olduğu şeyi yapar" şeklinde konuştu.

Burak Ersoy

