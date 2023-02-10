Babası ümidi kesmişti, 28 saatlik çalışmayla 100. saatte enkazdan çıkarıldı

Aslen Malatyalı olan ve Adıyaman Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Cemile Hasar (36), Kahramanmaraş depremine Barbaros Hayrettin Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki 5 katlı Akgül Apartmanı'nda yakalandı. 3. katta enkaz altında kalan Cemile Hasar'dan babası Mehmet dahil dahil herkes ümidi kesmişti. Enkaz başında kızının cansız bedeninin çıkarılmasını bekleyen baba, yanına gelen Trabzonlu gönüllü gençlere durumu aktardı. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Hayat ümidinin belirmesiyle AKUT ve Tayvanlı ekiplerin hummalı çalışmasıyla 28. saatlik kurtarma faaliyeti sonunda Cemile Hasar, depremin 100. saatinde bilinci açık halde enkazdan çıkarıldı. Alkışlar ve tekbirlerle hastaneye kaldırılan Cemile Hasar'ın kurtarılması Türk ve Tayvanlı ekipleri de mutlu etti. Böyle bir günde dayanışmanın önemine dikkat çeken Türk ve Tayvanlı görevliler, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Baba Mehmet Hasar, “Ümidimi kesmiştim. Tam o anda gençler imdadımıza yetişti. Allah herkesten razı olsun. Ekipler gece 4'te yetiştiler. Çok mutlu olduk. İnşallah tüm insanlarımız sağ salim kurtulurlar” dedi.

Hastaneye kaldırılan Cemile Hasar'ın bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Erdem - Murat Kanber

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