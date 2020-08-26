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Babası virüsten vefat eden zihinsel engelli genç, karantinadan kaçtı

Babası virüsten vefat eden zihinsel engelli genç, karantinadan kaçtı
Babası virüsten vefat eden zihinsel engelli genç, karantinadan kaçtı

Adıyaman’da, babasını birkaç gün önce korona virüsten dolayı kaybeden, annesi ise yoğun bakımda yaşam savaşı veren zihinsel engelli genç, karantinadan kaçarak çarşı merkezinde gezdi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut T. (62) ile eşi Naile T. (62), korona virüs nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Mahmut T. 3 gün önce hayatını kaybederken, Naile T. sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Mahmut T. ile Naile T. çiftinin çocukları ise evde karantinaya alındı.
Karantinaya alınan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Burhanettin T., evden çıkarak Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, maskesini çıkartmak isteyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Burhanettin T. hakkında polise bilgi verdi. Sümerevler Mahallesi'nden Adıyaman Valilik kavşağına kadar otobüsle gelen Burhanettin T., otobüsten inerek çarşı merkezinde dolaşmaya başladı. Polis ekipleri kent merkezinde gezinen Burhanettin T.'yi Demokrasi Parkı içerisinde dolaşırken yakaladı. Polis ekipleri Burhanettin T.'ye ilk olarak yolcu otobüsünde maske çıkarmaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı 900 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri daha sonra şahsın karantinadan kaçtığını öğrenince bu defa olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen Burhanettin T., yeniden karantinaya girmesi için evine götürüldü.

Cihan Kizir
 

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