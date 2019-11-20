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Babasına saldıran şahsı bıçakladı

Babasına saldıran şahsı bıçakladı
Babasına saldıran şahsı bıçakladı

Samsun'da bir kişi babasını darp ettiği ve kendisine de taşla saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (19) komşularının park halinde olan ve kapısı kilitlenmemiş otomobilin içinde gece içki içip oturdu ve içinde de cüzdanını ve kimliğini düşürdü. Araç sahibi aracında bulduğu cüzdanı ve kimliği sahibine teslim edip kendisini uyardı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. H.S. aracında içki içtiği komşusunu darp etti. Babasının darp edildiğini gören Ş.P. (47) olaya müdahale etti. Çıkan kavgada Ş.P., H.S.'yi bıçakla yaralarken H.S. de taşla saldırdığı Ş.P.'yi hastanelik etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Ş.P. Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan Ş.P. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

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