Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

Olay saat 9.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1269. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali Yücedağ (16) yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte babası Yavuz Yücedağ'a ait kamyoneti izinsiz bir şekilde aldıktan sonra mahallede dolaşmaya başladı. Gençler Zübeyde Hanım Mahallesi 1269 Sokaktan geçtikleri esnada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bir gecekondunun çatısına uçtu.

Yaşanan olayda aracı kullanan Ali Yücedağ başından yaralanırken yanında bulunan arkadaşları ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar yaralı gençler olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Gecekondunun çatısına uçan kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımı ile bulunduğu kaldırıldı.

Hasan Tik