Babasını arayıp 'Tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu

Olay, saat 13.30'da, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 117 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.B (32) ailesinin evde olmadığı saatte tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. A.B'nin babası eve döndüğünde oğlunu kanlar içerisinde buldu. Şok içerisinde olan baba durumu direkt 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Bilgin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. A.B'nin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, daha önceden de intihar girişimlerinde bulunan A.B'nin, olay öncesi babasını arayıp “tabancayı buldum intihar edeceğim' dediği öğrenildi.

Hilal Kara

