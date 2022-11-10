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Babasını darp ederek öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı

Babasını darp ederek öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı
Babasını darp ederek öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı

İzmir’in Tire ilçesinde başında darp izleri bulunan yaşlı adamının evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak, birlikte yaşadığı kızı gözaltına alındı.

Olay, Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı M.G. (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşi A.G.'ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphe üzerine kızı gözaltına alındı

Öte yandan jandarma ekipleri, babasını darbederek öldürdüğü suçlamasıyla akrabalarının evinde bulunan M.G.'yi gözaltına aldı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

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