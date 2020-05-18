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Babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaraladı

Babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaraladı
Babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaraladı

Kütahya'da bir genç, babasını dövdüğünü iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle yaralarken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinerköy Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Cavit T, babası Mustafa T.'yi dövdüğünü öne sürdüğü 29 yaşındaki Yunus Emre Demir'in, Zafertepe Mahallesi'ndeki lastik tamir dükkanına geldi.
Tartışma sonucunda Cavit T., kamyonetindeki pompalı tüfekle Yunus Emre Demir'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçen bir otomobilde de çok sayıda saçma isabet ettiği için hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Vücuduna gelen saçmalar nedeniyle yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile jandarma ekipleri, şüphelinin Sinerköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek Cavit T.'yi gözaltına alındı.

Cavit T., babasını döven kişilerin kendisine de saldırdığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Demir'in iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, Cavit T.'nin Demir ile bir süre tartıştığı ve tüfekle ateş ederek kamyonetine binip uzaklaştığı yer alıyor.

Hüseyin Efe

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