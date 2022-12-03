Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan ve amcası arasında bahçeye giren köpek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle amca Tezcan'ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Hastanede yapılan tüm müdahale rağmen Soner Tezcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T. Tezcan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fehime Kartal - Cihan Atik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.