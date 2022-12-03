İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü

Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü
Babasını döven kuzenini 5 el ateş ederek öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde amca yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Babasını döverek kanlar içinde bırakan kuzenine 5 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan ve amcası arasında bahçeye giren köpek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle amca Tezcan'ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Hastanede yapılan tüm müdahale rağmen Soner Tezcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T. Tezcan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fehime Kartal - Cihan Atik
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.