Babasını kardeşini korumak için öldürmüş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Nisan ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt'ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonra da yaktıkları ortaya çıktı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Öldürülen adamın 9 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye girdiği sırada anne Öznur Öğüt ağlayarak, oğlunu uzun süredir görmediğini ve sarılmak istediğini söylerken, mahkeme başkanı ise buna izin vermedi. Yaşı nedeniyle yemin ettirilmeyen 9 yaşındaki çocuk olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

'Öznur'un ses tonunda anormallik yoktu'

Olay günü çocuğunun, arkadaşıyla oynamak için Öğüt ailesinin evinde bulunduğu söyleyen tanık E.A., “Saat 00.00 olunca oğlumu hala getirmedikleri için Öznur'u aradım. Çocukların film izlediklerini, film bitince getireceklerini söyledi. Aradan yarım saat geçince yine aradım ama telefona cevap vermedi. Gece 01.00 sıralarında çocuğumu çalıştığım hastaneye getirdiler. Öznur'la konuşurken ses tonunda herhangi bir anormallik yoktu” dedi.

'Çocuklar babalarını öldürmüş, dağa götürüp yaktılar'

Mahkemede tanık olarak dinlenen tutuksuz sanık C.G.'nin eşi Ü.G. ise olay gecesi 00.00-01.00 sıralarında telefonunun çaldığını söyleyerek, “Arayan Mehmet Hadi Öğüt'tü. Eşimi istedi. Bir şeyler konuştular ve kısa süre sonra Batuhan Ata Öğüt evimize gelip, ‘Abim kaza yaptı, hemen gel' diyerek eşimi alıp götürdü. Sabah uyandığımda eşim evde oturmuş ağlıyordu. ‘Çocuklar babalarını öldürmüş, dağa götürüp yaktılar. Korkudan müdahale edemedim' dedi” şeklinde konuştu.

'Yanan siz olursunuz, biz bu olaydan yırtarız'

Daha sonra Mehmet Hadi Öğüt'ün evlerine geldiğini anlatan Ü.G., “Eşime ‘Sen salaksın. Sana söyleyeceğim ifadeyi ver. Bu olaydan kimseye bahsetme. Yanan siz olursunuz, biz bu olaydan yırtarız' dedi. Eşime vermesini istediği ifadeyi yazarak verdi. Ben de eşimin başını yaktınız diyerek Hadi'yi evden kovdum” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, tutuklu bulunan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.

'Babamı öldürme kastım yoktu'

Evlerinde her zaman kavga olduğunu anlatan Mehmet Hadi Öğüt, “Batuhan'ı korumak için bunları yaptım. Tek düşüncem Batuhan'ı korumaktı” dedi. “Böyle olsun istemezdim” diyen Batuhan Ata Öğüt de “Babamı öldürme kastım yoktu. Tek amacım annemi babamdan korumaktı” şeklinde konuştu.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde 15 Nisan'da, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

Ali Gözeten