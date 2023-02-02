Babasını kaybettiği gün, atölyesi de küle döndü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki Osman Kayabal'a ait mobilya atölyesinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol edilen yangında, atölyedeki bir çok mobilyalar ve ekipmanları küle döndü. Yangın haberini duyup olay yerine gelen işyeri çalışanları üzüntü yaşadı.

Suat Metin

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