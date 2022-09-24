Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

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