Babasını ve abisini bıçakladı

Olay, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ü. (35) isimli şahıs, babasından para istedi. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu iddia eden baba Mehmet Can Ü. (77) para vermeyi red etti. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Burak Ü., önce babasını sonrada abisi Şefik Ü.'yü (48) bıçakla yaraladı. Olayın şüphelisi olay yerinden kaçtı.

Hüseyin Türkoğlu

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