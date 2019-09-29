İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babasını vurarak öldüren genç tutuklandı

Babasını vurarak öldüren genç tutuklandı
Babasını vurarak öldüren genç tutuklandı

İzmir’in Urla ilçesinde geçtiğimiz günlerde annesine şiddet uyguladığı babasını tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Urla ilçesinde bulunan Altıntaş Mahallesi'nde Osman Şaşmaz'ın (43) müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Osman Şaşmazın öldüğünü belirledi. Savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Osman Şaşmaz'ın oğlu Buğra Şaşmaz (19) da polis merkezine giderek babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede babasının uzun süredir annesine şiddet uyguladığını belirtti. Şaşmaz, babasının eve gelmesiyle tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, babası Osman Şaşmazı öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan Yeniçeri

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.