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Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti

Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti
Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti

Bursa’da yolda yürürken tartıştığı babasını darp eden oğlu arkasına bakmadan gitti. Yerden kalkamayan baba hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan oğlunun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Barış Ç. babası Remzi Ç. ile eve doğru giderken bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı. Yumrukların hedefi olan baba yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı. Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Oğlu Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Ahmet Burak Öztürk- Ercan Vardar
 

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