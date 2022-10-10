Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Barış Ç. babası Remzi Ç. ile eve doğru giderken bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı. Yumrukların hedefi olan baba yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı. Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Oğlu Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Ahmet Burak Öztürk- Ercan Vardar



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