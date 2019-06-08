Babasını yumrukladı, tutuklandı

Olay, Ramazan Bayramı'nın 1'nci günü Karaağaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, F.O. ile babası arası İ.O. arasında ortak oldukları keçileri satıp parasını alamaması üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan F.O., babasına defalarca yumruk attı. Babasına 3-4 defa yumruk atarak döven F.O., daha sonra eşine 112 ekiplerini aramasını söyledi. Suratına oğlu tarafından yumruk darbeleri alan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İ.O. oğlundan şikayetçi oldu. İ.O.'nun hastanede, "Beni oğlum dövdü" şikayeti üzerine gözaltına alınan F.O., çıkarıldığı Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliği'nde suçunu kabul etti. Alkolün etkisiyle sinirlerine hakim olamayarak babasına vurduğu ve pişman olduğunu söyleyen F.O., "Bir anlık sinir ve olaydan önce aldığım alkolün etkisiyle kendime hakim olamadım. Babamın suratına 3-4 kez yumruk attım. Sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşünerek eşime seslendim. Eşim ambulansı aradı. Yaptığımdan pişmanım" dedi.

Mahkeme: "Kaçma şüphesi var"

F.O.'nun ifadesi sonrası kararı açıklayan mahkeme başkanı, şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Mahkeme kararında F.O.'nun itirafı, yaralamanın üst soya karşı işlenmiş olmasını vurguladı. Bunların yanı sıra F.O.'nun mevcut delilleri karartma ihtimaliyle birlikte kaçma şüphesinin de olduğunu belirten mahkeme, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle F.O.'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Tansu Edip Gökbudak

