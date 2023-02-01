Babasının arabasını kaçıran çocuk duvara tosladı: 1 yaralı

Kaza, Çay Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 AR 209 plakalı otomobili süren 16 yaşlarında ismi öğrenilmeyen çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kuruma ait olimpik yüzme havuzunun duvarına çarpmasıyla durabildi. Kazada, 16 yaşındaki sürücü yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan



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