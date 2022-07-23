Babasının kullandığı aracın altında kalan minik Ebrar son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kıvrak (41), 35 BFD 701 plakalı midibüsü yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada midibüsün kapısının açılmasıyla birlikte Kıvrak'ın 5 yaşındaki kızı Ebrar Kıvrak, aşağıya düşerek aracın altında kaldı. Kızının düştüğünü gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik Ebrar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Ebrar Kıvrak, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Ebrar, yoğun bakım ünitesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Minik Ebrar için İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, hayatını kaybeden Ebrar'ın babası Ömer Kıvrak ve yakınlarının yanı sıra Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra minik Ebrar'ın tabutu, omuzlar üzerine alınarak cenaze aracına yüklendi. Ebrar Kıvrak'ın cenazesinin Balçık Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mustafa Uslu