İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı
Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı

Şanlıurfa’da Babalar Günü'ne mezarlıklardaki hüzün damgasını vurdu. Annesi, teyzesi ve kardeşleriyle birlikte ölen babasının mezarını ziyaret eden küçük bir çocuğun aldığı hediyeyi mezar taşının arasına koyacağını söylemesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da babasının mezarını ziyaret eden bir çocuğun, “Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım” sözleri Babalar Günü'ne damga vurdu. Annesi, teyzesi ve 7 kardeşiyle birlikte 2018 yılında yakalandığı kanser hastalığından dolayı ölen babası Mehmet Fehmi Sucu'nun mezarına giden 5 yaşındaki Yusuf Sucu, ellerini açıp dua etti.

Minik çocuğun yürek yakan sözleri

Babasının mezarının başında duran minik Yusuf'un “Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım” sözleri herkesi duygulandırdı.

"Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın"

Eşini 2 yıl önce kaybeden Güler Sucu, çocuklarıyla birlikte mezarını ziyarete geldiğini söyleyerek, “Allah rahmet etsin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Babalarını görsünler, bir dua etsinler diye çocuklarımı getirdim. Mekanı cennet olsun. Kanserden vefat etti. Her yere götürdük ama çare bulamadılar. Eşim 11 ay sonra vefat etti. 7 çocuğum var. Babalar Günü yılda bir oluyor ama biz her cuma geliyoruz. Allah kimseyi babasız bırakmasın” diye konuştu.

Mezarı ziyaret eden aile, dualardan sonra mezarlıktaki ağaçları sulamayı da ihmal etmedi.

Ahmet Kolsuz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.