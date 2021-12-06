Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek taburcu oldu

Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yaklaşık bir haftadır özel hastanede yoğun şekilde devam eden tedavisi tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılan ve bir süre normal serviste takipleri yapılan Cihan bebek, yapılan tüm tetkiklerinde anormal bir duruma rastlanmaması üzerine sabah saatlerinde taburcu edildi. Taburcu edilen Cihan bebek ve annesi polis ekipleri tarafından korunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aileye sosyal destek sağlıyor.

"Cihan bebeği taburcu ettik"

Cihan bebeğin yaşanan üzücü olayın ardından ilk günden itibaren tüm takiplerini yapan Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin tüm değerlerinin normale döndüğünü ve taburcu etmeye karar verdiklerini söyledi. Bebeğin son durumu ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Demir, "Hastamız Cihan bebeği geçtiğimiz cuma günü yoğun bakımdan çıkartarak normal servise almıştık. Hafta sonu da tüm takiplerinde anormal bir durum olmadı. Genel durumu iyi ve her şeyi stabil şekilde seyrediyor. O nedenle hastamız Cihan bebeği bugün itibarıyla taburcu ettik. Bundan sonrasında da poliklinik takipleri ara ara devam edecek. Beyindeki kanamalar da durmuş vaziyette ve artık onlar da iyileşiyor. Zaten herhangi bir cerrahi müdahale düşünmemiştik. Bütün süreç medikal tedavi ile tamamlandı. Bundan sonra iyileşme süreci devam edecek. Şu an itibarıyla beyinde de kalıcı bir hasar görünmüyor. Bebeğin beslenmesi ve hareketleri gayet iyi ve rahat. Normal bir bebek gibi gayet iyi, canlı, çevresiyle ilgili ve bir sorun görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Cihan bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram ise, “Cihan bebeğimizi bugün sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur” diye konuştu

Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen



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