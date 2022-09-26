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Babasının orgu ile çektiği video onu fenomen yaptı

Babasının orgu ile çektiği video onu fenomen yaptı
Babasının orgu ile çektiği video onu fenomen yaptı

Covid-19 pandemisinin yoğun yaşandığı dönemde müzisyen babasının orgu ile video çekerek sosyal medyada paylaşan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, bir anda fenomen oldu. Milyonlar tarafından izlenen minik Fevzi'nin en büyük hayali müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak.

 

Korona virüs pandemisinin yoğun yaşandığı dönemlerde müzisyen olan babasının düğünlerde çalışamaması, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan minik Fevzi'nin hayatını deştirdi. Evde babasının orgu ile video çekip sosyal medyada paylaşan Fevzi, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zamanla ünlü isimlerin müziklerini orgu ile çalması Fevzi'nin popülerliğini arttırdı. 'Isabella', 'Nerdesin', '10 numara', gibi şarkıları orgu ile çalan Fevzi'nin sosyal medyada kimi videoları 15 milyonun üzerinde izlenirken binlerce yorum aldı. Artık konserlere davet edilen Fevzi, ileride müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak istediğini söyledi.

Furkan Abrek Ünal - Cem Güngörmüş
 

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